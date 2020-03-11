«В дежурную часть полиции аэропорта Борисполь поступила информация, что у одного из пассажиров рейса "Дубай—Киев" №727, который прибывает на стоянку в 13:09 (14:09 мск — ред.) подозрение на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
«В дежурную часть полиции аэропорта Борисполь поступила информация, что у одного из пассажиров рейса "Дубай—Киев" №727, который прибывает на стоянку в 13:09 (14:09 мск — ред.) подозрение на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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