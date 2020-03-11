У одного из пассажиров рейса, который из Дубая летит в Киев и скоро приземлится в аэропорту «Борисполь», есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 марта сообщил dtp.kiev.ua в Facebook

«В дежурную часть полиции аэропорта Борисполь поступила информация, что у одного из пассажиров рейса "Дубай—Киев" №727, который прибывает на стоянку в 13:09 (14:09 мск — ред.) подозрение на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.