Если не заплатишь налоги, то придет бездомный и съест твою маму, говорят латвийские налоговые инспекторы литовским детям во время специальных занятий. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 11 марта

«Бездомный Алдис жил в городе, в котором не было бесплатной еды и приютов для бездомных, потому что мама Илзите, как и другие мамы, не платили налоги. В один мрачный пятничный вечер Алдис был таким голодным, что съел Илзите», — цитирует канал налоговиков Латвии.

«Рабская психология латышей заражает и местных русских» - латвийский политик © РИА Новости, Игорь Самойлов | Перейти в фотобанк

Ранее лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал, что сейчас латвийских детей запугивают страшными русскими — точно так же, как около 200 лет назад маленьких латышей запугивали немцами.