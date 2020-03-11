«Бездомный Алдис жил в городе, в котором не было бесплатной еды и приютов для бездомных, потому что мама Илзите, как и другие мамы, не платили налоги. В один мрачный пятничный вечер Алдис был таким голодным, что съел Илзите», — цитирует канал налоговиков Латвии.
Так местная Служба государственных доходов объясняет учащимся важность уплаты налогов, подчеркивают журналисты.
Ранее лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал, что сейчас латвийских детей запугивают страшными русскими — точно так же, как около 200 лет назад маленьких латышей запугивали немцами.