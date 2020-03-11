Анализы показали наличие коронавируса нового типа COVID-19 у гражданки Белоруссии из Гродно, число официально признанных заболевших достигло 12, сообщила в среду пресс-служба Минздрава

Топ-5 глобальных последствий коронавируса © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

«Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно в связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, женщина сама обратилась к медикам после поездки в Италию, где счет жертв коронавируса идет на сотни. Все ее контакты первого уровня выявлены, сообщили врачи.