Ранее власти сообщали, что в республике 11 случаев заражения новым коронавирусом.
«Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно в связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, женщина сама обратилась к медикам после поездки в Италию, где счет жертв коронавируса идет на сотни. Все ее контакты первого уровня выявлены, сообщили врачи.