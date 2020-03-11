Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при выборе нового министра обороны Украины он руководствовался отношением украинской армии. Об этом 11 марта он сообщил во время церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, которую транслировал Офис президента в Facebook

Андрей Таран. Биографическая справка © mil.gov.ua Также Зеленский заявил, что новый министр обороны — это его ответственность и начальника Генштаба. Президент указал, что главным приоритетом для главы оборонного ведомства должно быть обеспечение обороноспособности Украины.