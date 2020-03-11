«Для меня было самым главным, как относится именно армия к министру обороны. Мы понимаем, что министром обороны, в соответствии со стандартами НАТО, должен быть гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны», — заявил он.
Также Зеленский заявил, что новый министр обороны — это его ответственность и начальника Генштаба. Президент указал, что главным приоритетом для главы оборонного ведомства должно быть обеспечение обороноспособности Украины.