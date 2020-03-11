«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — заявил Кличко.
В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. Также ограничат проведение массовых мероприятий. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.