Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, власти Киева утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Об этом 11 марта сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook

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В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. Также ограничат проведение массовых мероприятий. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.