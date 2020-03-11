Такая ситуация, в частности, сложилась в городской детской больнице №2.
«Завтра городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине (прошлый раз его вводили в конце января — первой половине февраля)», — говорится в материале.
По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад.
За прошедшую неделю вирусы подхватили 6 тысяч 322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.
Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.