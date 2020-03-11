В Одессе детские больницы переполнены больными гриппом и ОРВИ. Об этом 11 марта сообщает «Думская»

Кравец: Скоро дети Украины будут менять пол и продавать свои органы, но при одном условии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Завтра городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине (прошлый раз его вводили в конце января — первой половине февраля)», — говорится в материале.

По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад.

За прошедшую неделю вирусы подхватили 6 тысяч 322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.