Украинские парламентарии приехали в Государственную Думу РФ в рамках создания рабочей группы депутатов стран «нормандской четверки».
«Поприветствуем, коллеги, это первая [с 2014 года] делегация. Идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира. Украина, Россия, Германия, Франция"», — заявил Володин.
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В рамках этого объединения он призвал сделать все возможное, «чтобы мир пришел на украинскую землю, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки" и чтобы были выполнены Минские соглашения».
Российские депутаты стоя поприветствовали коллег из Верховной Рады.