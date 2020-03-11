Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал присутствовавших на пленарном заседании в среду, 11 марта, депутатов Верховной Рады Украины, передает "Интерфакс"

Обеспечить законодательно. Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов в нормандском формате © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Поприветствуем, коллеги, это первая [с 2014 года] делегация. Идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира. Украина, Россия, Германия, Франция"», — заявил Володин.

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В рамках этого объединения он призвал сделать все возможное, «чтобы мир пришел на украинскую землю, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки" и чтобы были выполнены Минские соглашения».

Российские депутаты стоя поприветствовали коллег из Верховной Рады.