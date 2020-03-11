Популярная украинская группа «Время и стекло» заявила о том, что отправляется в прощальный тур, после чего прекращает свое существование. Видеоинтервью было опубликовано 11 марта на официальном YouTube-канале группы

По словам музыканта Алексея Завгороднего (Позитив) полугодичный тур будет называться «Финальные титры». «Что-то пошло не так»: фанаты прозвали украинскую певицу Брежневым © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«В этом году нашей группе 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все, как «Время и стекло». Как люди, которые всегда любили дарить радость, эпатировать, делать новое — мы всеми клеточками души чувствуем, что готовы к новому этапу», — рассказала Надя Дорофеева (Додо).

Музыканты планируют провести финальный концерт 11 сентября и обещают сделать его незабываемым.

В минувшем году музыканты отказались записывать видео с осуждением политики России в Донбассе и Крыму, из-за чего под влиянием украинских праворадикалов их концерт во Львове пришлось отменить.