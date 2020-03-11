В этом году из-за бесснежной зимы реки наполнятся еще меньше, а водоемы в связи с этим будут загрязняться сверх меры, поскольку все разрешенные бытовые и производственные стоки рассчитываются на 100%-ную наполняемость рек.
«Если река наполняется меньше, то стоков становится больше, чем чистой воды, которая просто превращается в ядовитый химический коктейль. У нас за годы независимости с лица Украины исчезли более 10 тысяч малых рек», — сетует Чистяков.
Из-за маловодности в этом году ожидается продолжение сокращения водоемов. Некоторые реки будут засыхать, а некоторые превращаться в болота, подытожил специалист.