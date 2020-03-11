Бесснежная зима стала настоящей бедой для водоемов Украины, поскольку в последние четыре года в стране и так было серьезное маловодие, а реки наполнялись не более чем на 70%. Об этом рассказал эколог Александр Чистяков в интервью изданию «ГолосUA»

Экологи заявили, что Рада упростила вырубку лесов под видом их сохранения © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

«Если река наполняется меньше, то стоков становится больше, чем чистой воды, которая просто превращается в ядовитый химический коктейль. У нас за годы независимости с лица Украины исчезли более 10 тысяч малых рек», — сетует Чистяков.

Из-за маловодности в этом году ожидается продолжение сокращения водоемов. Некоторые реки будут засыхать, а некоторые превращаться в болота, подытожил специалист.