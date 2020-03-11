Мальчик подхватил инфекцию у своей тети, которая недавно вернулась из Италии. Несколько дней он находился на домашнем карантине.
Во вторник, 10 марта, его диагноз подтвердился. В тот же день коронавирус выявили у еще семи человек.
Всего в Грузии зафиксировали 23 случая заболевания, большинство из которых связано с Италией.
Власти страны пошли на крайние меры, чтобы остановить эпидемию. В Грузии школы и детсады закрылись на карантин, отменены массовые мероприятия, сотрудники некоторых компаний перешли на удаленный режим работы.