Еще одним заболевшим коронавирусом в Грузии стал 12-летний школьник. Об этом 1 марта сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на главу Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе

Мальчик подхватил инфекцию у своей тети, которая недавно вернулась из Италии. Несколько дней он находился на домашнем карантине.

Во вторник, 10 марта, его диагноз подтвердился. В тот же день коронавирус выявили у еще семи человек.

Власти страны пошли на крайние меры, чтобы остановить эпидемию. В Грузии школы и детсады закрылись на карантин, отменены массовые мероприятия, сотрудники некоторых компаний перешли на удаленный режим работы.