Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко рассказал, чем грозит Украине реализация медицинской реформы, инициированной бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 10 марта

Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

По мнению Гаврилечко, единственное, что действительно следует сейчас сделать правительству, — это остановить медицинскую реформу и начать отыгрывать ситуацию назад.

«По крайней мере, в жестком административном порядке остановить второй этап медреформы и переход на финансирование системы предоставления специализированной медпомощи по принципу постоплаты… Это какой-то тихий бред, который приведет к закрытию учреждений. В связи с нехваткой финансирования местные власти точно не потянут на себе такой объем расходов, и это намного страшнее, чем любые коронавирусы», — отметил он.

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Комментируя заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Минздрава Ильи Емеца о том, что Кабмин намерен завершить медреформу, эксперт счел необходимым дать правительству время на осмысление происходящего и анализ возможных последствий такого решения.

По мнению Гаврилечко, прекращение финансирования психиатрии и перевод лечения больных туберкулезом под ответственность семейных врачей — это опаснее не только коронавируса, но и любых других эпидемий, которые были на Украине.

«В отличие от коронавируса, о туберкулезе давно все хорошо известно. И на Украине, по официальным данным, порядка 20 тысяч лечащихся от туберкулеза, среди них 8 тысяч больных той формой, где летальность выше 60%. И если эти люди сейчас окажутся один на один со своими проблемами и вместо диспансера выйдут на улицы, то коронавирус покажется детским лепетом», — заявил аналитик.

На сегодняшний день известно о пяти случаях заражения украинцев коронавирусом за пределами страны: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии. Только один подтвержденный случай коронавируса зафиксирован на территории Украины.

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