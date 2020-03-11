Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков издал распоряжение, согласно которому при входе в здание парламента посетители и сотрудники законодательного органа должны будут обработать руки дезинфектором. Соответствующее распоряжение депутат от фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук обнародовала на своей странице в Facebook 11 марта

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