Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков издал распоряжение, согласно которому при входе в здание парламента посетители и сотрудники законодательного органа должны будут обработать руки дезинфектором. Соответствующее распоряжение депутат от фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук обнародовала на своей странице в Facebook 11 марта
«Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил заграничные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире», — отметила она.