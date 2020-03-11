Супрун обучила украинцев дезинфекции в условиях коронавируса
Супрун обучила украинцев дезинфекции в условиях коронавируса
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
«Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил заграничные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире», — отметила она.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Также депутат рассказала, что на входах в парламент будут установлены средства для дезинфекции рук.