Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины в целях получения статуса носителей русского языка. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба верхней палаты парламента

«В Бога веришь? Водку пьешь?». Лидер группы «Бахыт-Компот» о том, что сделать с русскими на Украине © Facebook, Vladimir Semenov

Закон дает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.

Также МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании.

Принятие закона позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.