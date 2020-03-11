В частности, иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
Закон дает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
Также МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании.
Принятие закона позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.