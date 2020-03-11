Мировой экономический кризис - не главная забота Украины, у которой много своих внутренних проблем. Об этом эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко сказал в интервью изданию Украина.ру 10 марта

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

При этом, по словам Гаврилечко, несмотря на мировой кризис, на Украину больше влияют внутренние проблемы. В частности, накопление средств фермерами ввиду возможного открытия рынка земли и возможная заморозка весенних полевых работ, вопрос с трудовым кодексом, который может привести к дефициту рабочих рук в стране.

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«Сейчас начинают активно протестовать физлица-предприниматели против усиления фискального давления. У нас дальше будут идти потери бюджета от табачной отрасли, которую никто не освобождал от необходимости выплачивать акцизы — в прошлом году уже 40 млрд гривен (112,6 млрд рублей — ред.) бюджет потерял на этом. В этом году сумма может вырасти процентов на 20. Мы уже имеем за первые два месяца недобор относительно плана в общий фонд бюджета порядка 24-25%», — перечислил эксперт.

С этими проблемами, по его словам, придется разбираться новому Кабмину. И внешние кризисные явления станут лишь дополнением к тому, что происходит внутри Украины, отметил аналитик.

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