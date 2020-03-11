Валютный курс на Украине будет демонстрировать «боковой тренд» и будет зависеть от действий нерезидентов на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко сказал в интервью изданию Украина.ру 10 марта

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

«Курс, скорее всего, будет демонстрировать так называемый боковой тренд, то есть туда-сюда бегать. Это очень сильно будет зависеть от того, выйдут из ОВГЗшек товарищи нерезиденты, которые вкладывались, и с какой скоростью они будут выходить. Если с большой, то можно ожидать просадки курса процентов до 20. Если постепенно будут выходить, то в общем-то будем видеть плановую постепенную девальвацию», — заявил Гаврилечко.

Другие экспертные мнения Юрия Гаврилечко читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом он отметил, что если Кабмину удастся их убедить, что необходимости в кризисном выходе из, прежде всего, долгосрочных бумаг нет, тогда курс зафиксируется примерно на 26-27 гривнах, а остальные изменения будут зависеть от притока валюты с внешних рынков.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.