Девятого марта обвалились цены на нефть и мировые финансовые рынки. Журналисты уже назвали этот день «черным понедельником» для России и ряда мировых стран. При этом на Украине уже начал проседать курс доллара.
«Курс, скорее всего, будет демонстрировать так называемый боковой тренд, то есть туда-сюда бегать. Это очень сильно будет зависеть от того, выйдут из ОВГЗшек товарищи нерезиденты, которые вкладывались, и с какой скоростью они будут выходить. Если с большой, то можно ожидать просадки курса процентов до 20. Если постепенно будут выходить, то в общем-то будем видеть плановую постепенную девальвацию», — заявил Гаврилечко.
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При этом он отметил, что если Кабмину удастся их убедить, что необходимости в кризисном выходе из, прежде всего, долгосрочных бумаг нет, тогда курс зафиксируется примерно на 26-27 гривнах, а остальные изменения будут зависеть от притока валюты с внешних рынков.
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