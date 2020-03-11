По данным социологических опросов, Саломе Зурабишвили считается самым непопулярным президентом за всю историю Грузии. И причина состоит не в том, что она допустила много ошибок. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Сихарулидзе: На выборах в Грузии будет борьба «патриотической» и «дипломатической» идей Бидзина Иванишвили, а также в том, что Зурабишвили не является грузинской в традиционном для страны понимании.

«Она из семьи эмигрантов, которые бежали во Францию еще в досоветскую эпоху. Когда она приехала сюда, для нее было важно, что первая женщина-иммигрантка стала президентом Грузии. Но для населения страны это не имело никакого значения», — указал Сихарулидзе.

Поскольку в стране Нино Бурджанадзе дважды исполняла обязанности президента, для политической культуры Грузии женщина-президент не является каким-то уникальным явлением, подчеркнул политолог.

Кроме того, представители «Единого национального движения» и те люди, которые находятся в противодействии с «Грузинской мечтой», всеми возможными методами пытаются ее очернить, обвиняя ее еще во время предвыборной кампании в пророссийскости и предательстве, добавил специалист.