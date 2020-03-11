«Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19. Итак, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ», — говорится в посте.
Состояние мужчины стабильное. Лечение продолжается.
Также с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу Черновцов в течение дня госпитализировали трех человек. С подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся пять человек.