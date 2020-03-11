Лондонская лаборатория подтвердила результаты исследования Центра общественного здоровья о наличии коронавируса у жителя Черновцов. Об этом вечером 10 марта сообщила Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook

Коронавирус: Медицинские маски в киевских аптеках не сыскать днем с огнем - видео © кадр из видео Украина.ру Состояние мужчины стабильное. Лечение продолжается. Также с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу Черновцов в течение дня госпитализировали трех человек. С подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся пять человек.