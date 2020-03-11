Коронавирус: Медицинские маски в киевских аптеках не сыскать днем с огнем - видео
Коронавирус: Медицинские маски в киевских аптеках не сыскать днем с огнем - видео
© кадр из видео Украина.ру
«Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19. Итак, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ», — говорится в посте.

Состояние мужчины стабильное. Лечение продолжается.

Также с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу Черновцов в течение дня госпитализировали трех человек. С подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся пять человек.