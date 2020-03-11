Насколько экономический кризис отразится на Украине, зависит от действий Кабинета министров страны. Об этом эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко сказал в интервью изданию Украина.ру 10 марта

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

Наступит ли «черный понедельник» и на Украине, зависит от действий нового правительства, отметил Гаврилечко. Так, если оно продолжит политику предыдущего Кабмина, тогда, согласно прогнозу эксперта, страну ожидает девальвация, так как вслед за нефтью начинают обваливаться сырьевые рынки, а основной приток валюты Украина получает от продажи сырья и агропродукции.

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«Если [правительство] будет делать что-то другое и воспользуется не только обвалом цен, а вообще кризисом фондового рынка и часть накопленных резервов НБУ (Нацбанк Украины — ред.) пустит на выкуп собственных долговых обязательств, тогда это может пойти в плюс», — отметил экономист.

По его словам, такой схемой на пике паники по коронавирусу воспользовались китайские корпорации, которые осуществили обратный выкуп своих акций. Если украинское правительство поступит аналогичным образом, у государства уменьшится внешний долг и ситуация оздоровится, сказал Гаврилечко.

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