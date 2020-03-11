Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что Украина утратит контроль над собственным политическим курсом, если вопрос о статусе Донбасса будет вынесен на референдум. Об этом Данилюк заявил в недавнем интервью «Обозревателю»

Данилюк прокомментировал законопроект «О всеукраинском референдуме», который обнародован на сайте Верховной Рады.

«Это очень опасная тема, опасный инструмент… Возможности для манипулирования такие, что спросят людей, но получат то, что хотят. Я к референдумам довольно осторожно отношусь, потому что мы должны вырасти в культуре референдумов. Их не так много было», — сказал он.

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В качестве негативного примера он привел и Brexit, решение о котором британцы, также непривычные к референдумам, приняли, по его словам, необдуманно.

На днях новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на референдуме должен решаться и вопрос о продаже украинской земли иностранцам.