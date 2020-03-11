Данилюк прокомментировал законопроект «О всеукраинском референдуме», который обнародован на сайте Верховной Рады.
«Это очень опасная тема, опасный инструмент… Возможности для манипулирования такие, что спросят людей, но получат то, что хотят. Я к референдумам довольно осторожно отношусь, потому что мы должны вырасти в культуре референдумов. Их не так много было», — сказал он.
Данилюк утверждает, украинцы не готовы решать серьезные вопросы на референдумах, в отличие от Швейцарии, где такая практика существует давно.
В качестве негативного примера он привел и Brexit, решение о котором британцы, также непривычные к референдумам, приняли, по его словам, необдуманно.
На днях новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на референдуме должен решаться и вопрос о продаже украинской земли иностранцам.