Актер, солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве и снял с него яркое и впечатляющее видео. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram 10 марта

Джаред Лето устроил импровизированный концерт на «мосту Кличко» в Киеве © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

На видео, которое, судя по всему, было снято летом 2019 года, видно, как музыкант поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Общая панорама была снята с дрона.

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Подписчики актера написали, что мост «пугающий», но поддержали идею Лето о превращении его в парк и предложили купить мост.