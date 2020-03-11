«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост (Рыбальский — ред.), над которым работают уже 20 лет… Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк Лето звучит неплохо», — написал Лето в посте.
На видео, которое, судя по всему, было снято летом 2019 года, видно, как музыкант поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Общая панорама была снята с дрона.
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Подписчики актера написали, что мост «пугающий», но поддержали идею Лето о превращении его в парк и предложили купить мост.
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One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣