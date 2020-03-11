Джаред Лето устроил импровизированный концерт на «мосту Кличко» в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт на «мосту Кличко» в Киеве
© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк
«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост (Рыбальский — ред.), над которым работают уже 20 лет… Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк Лето звучит неплохо», — написал Лето в посте.

На видео, которое, судя по всему, было снято летом 2019 года, видно, как музыкант поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем селфи. Общая панорама была снята с дрона.

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Подписчики актера написали, что мост «пугающий», но поддержали идею Лето о превращении его в парк и предложили купить мост.