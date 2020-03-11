Содержание и обслуживание президента Владимира Зеленского в 2019 году обошлось бюджету Украины в 905 миллионов гривен (больше 2,5 млрд рублей). Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

Поездка в Оман: украинские националисты выдвинули Зеленскому ультиматум © Украина.ру этих денег «съели» заграничные визиты Владимира Зеленского и сопровождавших его лиц. Также немалых финансов требует содержание государственных резиденций.

Проект госбюджета на 2020 год предполагал увеличение расходов на украинского лидера до 987 миллионов гривен (2 миллиарда 782 миллиона рублей), но госуправление делами президента утвердило сумму в 916 млн грн (2 млрд 582 млн рублей).

В январе украинские журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане. По данным СМИ, во время поездки в Оман Зеленский жил в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе. Они подсчитали, что проживание и питание в гостинице стоили ему 520 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей). Исходя из трат на перелеты, журналисты предположили, что всего на отдых в Омане Зеленский потратил около 2,5 миллиона гривен (6,3 миллиона рублей).

Они напомнили, что по украинскому законодательству президент обязан декларировать траты на отдых, если они составляют более 105 тысяч гривен.