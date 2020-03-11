Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на один-два года из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси сообщил в интервью The Wall Street Journal 10 марта

Украинские телезрители могут остаться без Олимпиады и «Евровидения» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Такахаси, высокопоставленные должностные лица в Японии и МОК заявляют, что не думают о возможной отмене или переносе Олимпийских игр, так как финансовый ущерб от отмены Игр или проведения их без зрителей будет слишком велик.

Он также отметил, что официальные лица отрицают возможность каких-либо серьезных изменений в олимпийском графике, чтобы не навредить подготовке спортсменов.

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Бывший старший управляющий директор японской рекламной корпорации Dentsu Inc. напомнил, что около 73% доходов МОК — это доходы от продажи прав на вещание. Так, Comcast Corp. NBC Universal заплатила 1,1 миллиарда долларов (78,2 миллиарда рублей) за права на трансляцию токийских Игр в США в то время года, в которое не проводится других крупных спортивных событий.

По мнению Такахаси, перенос олимпийских соревнований на один-два года проще всего организовать без ущерба другим спортивным мероприятиям, а при переносе на срок менее года возникнут сложности с наложением состязаний в разных странах мира.