«Я не думаю, что игры можно отменить, но их можно отложить. Международный олимпийский комитет (МОК) будет в беде, если произойдет отмена соревнований… Если Олимпиада не может состояться этим летом, лучше всего отложить на один-два года», — заявил он.
По словам Такахаси, высокопоставленные должностные лица в Японии и МОК заявляют, что не думают о возможной отмене или переносе Олимпийских игр, так как финансовый ущерб от отмены Игр или проведения их без зрителей будет слишком велик.
Он также отметил, что официальные лица отрицают возможность каких-либо серьезных изменений в олимпийском графике, чтобы не навредить подготовке спортсменов.
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Бывший старший управляющий директор японской рекламной корпорации Dentsu Inc. напомнил, что около 73% доходов МОК — это доходы от продажи прав на вещание. Так, Comcast Corp. NBC Universal заплатила 1,1 миллиарда долларов (78,2 миллиарда рублей) за права на трансляцию токийских Игр в США в то время года, в которое не проводится других крупных спортивных событий.
По мнению Такахаси, перенос олимпийских соревнований на один-два года проще всего организовать без ущерба другим спортивным мероприятиям, а при переносе на срок менее года возникнут сложности с наложением состязаний в разных странах мира.