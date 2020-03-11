В Варшаве на скамью подсудимых попал 67-летний пенсионер, которого обвиняют в публичных оскорблениях украинского народа. Об этом 11 марта сообщил «Корреспондент» со ссылкой на Gazeta Wyborcza

Несколько лет подряд на своей странице в Facebook мужчина называл восточных соседей «нищебродами», «бандеровцами» и «сволочами».

Доставалось от него и экс-президенту Украины Петру Порошенко, в отношении которого он не скупился на антисемитские высказывания.

Как сообщает издание, подсудимый возлагает ответственность за гибель поляков в годы Второй мировой войны на весь народ Украины.

Польша за два месяца до выборов президента. В кампанию включился коронавирус © CC0, Pixabay

Поляку грозит год тюрьмы. Такого приговора для него требует прокурор. Судьи должны огласить свой вердикт уже в марте.