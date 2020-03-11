Несколько лет подряд на своей странице в Facebook мужчина называл восточных соседей «нищебродами», «бандеровцами» и «сволочами».
Доставалось от него и экс-президенту Украины Петру Порошенко, в отношении которого он не скупился на антисемитские высказывания.
Как сообщает издание, подсудимый возлагает ответственность за гибель поляков в годы Второй мировой войны на весь народ Украины.
На суде пенсионер свою вину признавать не стал, а вместо этого обвинил судей во вмешательстве в его личную жизнь. По его словам, Facebook можно сравнить с баром, где каждый волен высказывать свою точку зрения.
Поляку грозит год тюрьмы. Такого приговора для него требует прокурор. Судьи должны огласить свой вердикт уже в марте.