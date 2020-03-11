Левина, который скрывался от украинских органов правосудия и находился в международном розыске, задержали 21 января в Болгарии. Двадцать седьмого января его арестовали на 40 дней. Позднее, 21 февраля, суд разрешил экстрадицию подозреваемого.
«Уже через месяц Окружной суд принял еще одно решение — о бессрочном содержании под стражей», — сообщили в тюрьме.
Таким образом, Окружной суд города Бургаса решил не отпускать Левина из-под стражи по истечении 40-дневного срока заключения, пока не будет решен вопрос о его экстрадиции на Украину.
Больше новостей о деле Гандзюк читайте в Telegram-канале Украина.ру
В понедельник, 9 марта, Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты Левина об экстрадиции из-за его отказа от болгарского адвоката. В среду, 11 марта, суд продолжит слушания и предоставит подозреваемому нового государственного защитника.