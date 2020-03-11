Суд Болгарии решил сделать бессрочным арест подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина до решения вопроса о его экстрадиции. Об этом сообщило руководство болгарской тюрьмы, где содержится Левин, передает Hromadske 10 марта

Суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

«Уже через месяц Окружной суд принял еще одно решение — о бессрочном содержании под стражей», — сообщили в тюрьме.

Таким образом, Окружной суд города Бургаса решил не отпускать Левина из-под стражи по истечении 40-дневного срока заключения, пока не будет решен вопрос о его экстрадиции на Украину.

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В понедельник, 9 марта, Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты Левина об экстрадиции из-за его отказа от болгарского адвоката. В среду, 11 марта, суд продолжит слушания и предоставит подозреваемому нового государственного защитника.