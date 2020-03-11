Вместо Алексея Оржеля на посту главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины временно будет работать Виталий Шубин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 10 марта

Минэнерго Украины уволит руководство энергопредприятий © скриншот с видео " Innovative Business Centre" | скриншот с видео " Innovative Business Centre" | Перейти в фотобанк Шубин Виталий Николаевич», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 10 марта. До этого Шубин занимал пост первого заместителя экс-министра Оржеля.

Шубин родился в 1982 году. В 2004-м окончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности «Правоведение» с квалификацией юриста, а в 2011-м — Национальную академию госуправления при президенте Украины с квалификацией магистра госуправления.

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В 2004-2011 годах работал на госпредприятии «Энергорынок». С октября 2011-го по октябрь 2014-го — на различных должностях в ДТЭК. В 2014-2016 годах Шубин был руководителем юрдепартамента, замдиректора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в Энергетических ресурсах Украины.

В 2017-2018 гг. руководил Арцизской ветровой электростанцией, а также возглавлял по совместительству Измаильскую, Килийскую и Суворовскую ветровые электростанции в Одесской области. С февраля 2018 года работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции.

В октябре 2019 года Шубин был назначен заместителем министра энергетики.