Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии МВФ на Украине.
Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.
Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.