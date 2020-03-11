Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта обсудил с миссией Международного валютного фонда дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров

Шмыгаль придумал, как возродить украинскую промышленность © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии МВФ на Украине.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.