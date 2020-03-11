Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила визит в Киев из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Администрации главы грузинского государства 10 марта

В Грузии в связи с коронавирусом продезинфицировали парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сообщении.

Зурабишвили должна была посетить Киев в ноябре 2019 года, однако перенесла визит на 2002 год по просьбе украинской стороны в связи с происходившими в стране процессами.

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На сегодняшний же день новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. В Грузии зафиксированы 15 случаев заражения, на Украине — один.