«Из-за всемирного распространения коронавируса президент Грузии в координации с другими ветвями власти отменила запланированные визиты в Болгарию, Украину и Бельгию», — говорится в сообщении.
Зурабишвили должна была посетить Киев в ноябре 2019 года, однако перенесла визит на 2002 год по просьбе украинской стороны в связи с происходившими в стране процессами.
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На сегодняшний же день новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. В Грузии зафиксированы 15 случаев заражения, на Украине — один.