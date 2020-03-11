На прошлой неделе Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.
Накануне министерство здравоохранения Украины заявило, что четыре человека проверяются на наличие нового типа коронавируса.
«С подозрением на коронавирус… госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся пять человек», — говорится в материале.