Трех человек госпитализировали во вторник в Черновцах для проверки на новый тип коронавируса, всего в больнице с подозрением на COVID-19 находятся пять человек. Об этом 10 марта сообщили в Facebook-группе пресс-службы Черновицкой областной госадминистрации

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