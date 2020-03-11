Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку
Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, на этот пост также претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас.

Разумков отметил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами».

Также он напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную Раду будет президент Украины Владимир Зеленский.

С августа 2019 года Руслан Рябошапка был главой украинского надзорного ведомства. 5 марта Верховная Рада выразила ему недоверие, что влечет за собой отставку прокурора. На следующий день временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.