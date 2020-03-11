Новым генеральным прокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Об этом 10 марта заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина»

Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Сергей Ионушас.

Разумков отметил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами».

Также он напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную Раду будет президент Украины Владимир Зеленский.

С августа 2019 года Руслан Рябошапка был главой украинского надзорного ведомства. 5 марта Верховная Рада выразила ему недоверие, что влечет за собой отставку прокурора. На следующий день временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.