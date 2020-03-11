По его словам, на этот пост также претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас.
Разумков отметил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами».
Также он напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную Раду будет президент Украины Владимир Зеленский.
С августа 2019 года Руслан Рябошапка был главой украинского надзорного ведомства. 5 марта Верховная Рада выразила ему недоверие, что влечет за собой отставку прокурора. На следующий день временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.