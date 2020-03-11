Вспышка коронавируса в Китае помогла Украине достичь определенных успехов в сельском хозяйстве и фармацевтике. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Из-за обвала рынков мы можем увидеть доллар по 30 гривен © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Фармацевты сейчас показывают просто невероятный рост. За январь фармацевтика выросла на 17%. Что-то головокружительное. Вы не представляете, какой сейчас спрос на лекарства», — указал Охрименко.

Но с учетом этих тревожных разговоров о коронавирусе, а также с учетом обвала цен на нефть, рост ВВП Украины будет меньше 2%, хотя некоторые оптимисты говорили о 4%, подытожил экономист.