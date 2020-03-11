Эксперт пояснил, что в связи с заболеванием в Китае вырос спрос на продукты питания, и в январе Пекин резко начал закупать украинскую кукурузу объемом в миллион тонн, сколько обычно покупается за целый квартал.
«Фармацевты сейчас показывают просто невероятный рост. За январь фармацевтика выросла на 17%. Что-то головокружительное. Вы не представляете, какой сейчас спрос на лекарства», — указал Охрименко.
Но с учетом этих тревожных разговоров о коронавирусе, а также с учетом обвала цен на нефть, рост ВВП Украины будет меньше 2%, хотя некоторые оптимисты говорили о 4%, подытожил экономист.