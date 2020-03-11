Если президент Турции Реджеп Эрдоган будет устраивать новые провокации в Сирии, это может привести к неутешительным для него итогам. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Яков Кедми объяснил, почему Эрдоган будет работать с Россией на условиях Москвы © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Сейчас он в третий раз наступает на те же грабли. Ничего не понимает. Каждый раз он получает, ему выбивают зубы. И однажды он получит таким же способом по самую Александретту, если продолжит так себя вести», — подчеркнул Кедми.

Эксперт обратил внимание, что у нынешней Турции нет хороших отношений ни с одной страной, за исключением России и «особых случаев» в виде Азербайджана и Аджарии.

Главной проблемой Анкары аналитик считает неспособность руководства этой страны осознать в полной мере обстановку на Ближнем Востоке. Аналогичную позицию и недальновидность демонстрируют и элиты США в слепой надежде на столкновение РФ и Турции в сирийском Идлибе, добавил специалист.