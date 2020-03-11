По его мнению, Турция и лично Эрдоган дважды ввязывались в сомнительные военные авантюры с катастрофическими для себя последствиями, когда сбили самолет ВКС России в конце 2015 года, и когда начали военную операцию на севере Сирии в 2019 году.
«Сейчас он в третий раз наступает на те же грабли. Ничего не понимает. Каждый раз он получает, ему выбивают зубы. И однажды он получит таким же способом по самую Александретту, если продолжит так себя вести», — подчеркнул Кедми.
Эксперт обратил внимание, что у нынешней Турции нет хороших отношений ни с одной страной, за исключением России и «особых случаев» в виде Азербайджана и Аджарии.
Главной проблемой Анкары аналитик считает неспособность руководства этой страны осознать в полной мере обстановку на Ближнем Востоке. Аналогичную позицию и недальновидность демонстрируют и элиты США в слепой надежде на столкновение РФ и Турции в сирийском Идлибе, добавил специалист.