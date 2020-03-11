Карасев рассказал, когда обвалится рейтинг власти, если не будет громких посадок
Карасев рассказал, когда обвалится рейтинг власти, если не будет громких посадок
Эксперт пояснил, что сначала Запад использовал их для подавления Русской весны, но затем сами олигархи в определенный момент стали мешать американскому посольству.

По его мнению, Украине надо переориентировать свою экономическую политику, не сильно рассчитывать на помощь Запада, а искать резервы внутри страны, что повлечет за собой иную логику включения Украины в международное сообщество.

«Потому что раньше считали так: мы меняли лояльность Западу на то, чтобы Запад иногда закрывал глаза на то, что тут делается. Наш способ включения в международные отношения в последние четыре-пять лет — это быть спойлерами России, мешать во всем», — пояснил Карасев.

Теперь же, добавил политолог, олигархи начинают понимать, что конфликт с Россией не укрепляет государство и что нельзя надеяться на Запад, потому что рано или поздно Запад потребует голову Коломойского, а потом еще кого-то по тем или иным причинам.

 