Украинские олигархи, которые в 2014 году согласились превратить свою страну в антироссийский таран в угоду Запада, попали в ловушку. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу NewsOne

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По его мнению, Украине надо переориентировать свою экономическую политику, не сильно рассчитывать на помощь Запада, а искать резервы внутри страны, что повлечет за собой иную логику включения Украины в международное сообщество.

«Потому что раньше считали так: мы меняли лояльность Западу на то, чтобы Запад иногда закрывал глаза на то, что тут делается. Наш способ включения в международные отношения в последние четыре-пять лет — это быть спойлерами России, мешать во всем», — пояснил Карасев.

Теперь же, добавил политолог, олигархи начинают понимать, что конфликт с Россией не укрепляет государство и что нельзя надеяться на Запад, потому что рано или поздно Запад потребует голову Коломойского, а потом еще кого-то по тем или иным причинам.