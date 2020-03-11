Западу очень не понравилась отставка с поста генпрокурора Украины подконтрольного им Руслана Рябошапки, но каких-то инструментов давления на президента Владимира Зеленского у него нет. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Украинский вестерн закончился». Бортник объяснил, для чего Зеленский разогнал правительство © Руслан Бортник

Если Запад попытается оказать на Украину финансовое давление, указал политолог, то Зеленский будет просить деньги где-то еще, включая Россию. По его мнению, Запад будет пытаться обрушить рейтинг президента, но сделать быстро ему тоже не удастся.

И если Запад вдруг окажет на Зеленского излишнее давление, подчеркнул Бортник, то он может вытолкнуть Украину в руки России или Китая, что Западу невыгодно, поскольку он преследует в стране определенные интересы.