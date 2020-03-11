«Вот что делать? Президент популярен до сих пор. Его команда тоже. Организовать Майдан в таких условиях нереально. Более того, он будет жестко подавлен. Причем очень хитрым союзом Зеленского, Коломойского и ОПЗЖ. Авакова сюда можно подключить», — пояснил эксперт.
Если Запад попытается оказать на Украину финансовое давление, указал политолог, то Зеленский будет просить деньги где-то еще, включая Россию. По его мнению, Запад будет пытаться обрушить рейтинг президента, но сделать быстро ему тоже не удастся.
И если Запад вдруг окажет на Зеленского излишнее давление, подчеркнул Бортник, то он может вытолкнуть Украину в руки России или Китая, что Западу невыгодно, поскольку он преследует в стране определенные интересы.