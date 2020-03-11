Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно избавлять страну от радикалов и националистов. Достаточно перевести их активность в законное русло. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский: У Зеленского есть план, как переложить ответственность за Минск-2 на РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для этого, по его мнению, необходимо принять целый ряд поправок в действующее законодательство или принять новые законы, а также провести кадровую ротацию в силовых структурах.

Однако, подчеркнул политолог, Зеленский не готов ни к изменениям законодательства, ни к ротации в силовых структурах, а когда будет готов и будет ли готов вообще ни знает никто, даже сам Зеленский.