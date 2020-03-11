«Не нужно — и невозможно — освобождать страну от радикалов, не говоря уже о националистах. Нужно их активность ввести в законное русло», — сказал эксперт.
Для этого, по его мнению, необходимо принять целый ряд поправок в действующее законодательство или принять новые законы, а также провести кадровую ротацию в силовых структурах.
Однако, подчеркнул политолог, Зеленский не готов ни к изменениям законодательства, ни к ротации в силовых структурах, а когда будет готов и будет ли готов вообще ни знает никто, даже сам Зеленский.