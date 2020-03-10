Падение украинской экономики из-за начинающегося мирового финансового кризиса не остановят новые фамилии в правительстве, сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на пресс-конференции в Киеве 10 марта

Он отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие мировые аналитические центры прогнозировали и предупреждали, что к концу 2020 года, в 2021 году возможен мировой финансовый кризис.

Однако украинская власть, вместо того, чтобы готовиться к худшему, сделала все возможное, чтобы ожидаемый финансовый удар максимально негативно сказался на украинской валюте и на благосостоянии украинских граждан.

«В Украину пустили спекулятивный капитал, заходивший в страну на протяжении 2019 года и еще в январе 2020 года в виде облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Доходность украинского внутреннего долга была первой в мире по своей величине. То есть, государство — а вернее, граждане-налогоплательщики — платило больше всего денег за покупку своего долга», — пояснил экономист.

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Теперь, при развертывании мирового финансового кризиса или предкризисном состоянии мировой экономики эти деньги «сбегут» из высокорисковых активов развивающихся стран, к которым принадлежит Украина. Вывод средств из страны начался уже в феврале этого года, констатировал экономист.