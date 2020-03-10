Отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука и почти всех подчиненных ему министров показала, что президент страны Владимир Зеленский от грантоедов разворачивается к «сборной олигархического кооператива», сказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на пресс-конференции в Киеве 10 марта

Он отметил, что президенту и его большинству в Верховной Раде стоило немного подождать с роспуском и плавно обновить правительство ввиду непрофессионализма премьера Гончарука и его команды.

Новые люди теперь вынуждены работать в аварийно-спасательном режиме. Так как, по прогнозам аналитика, в апреле-мае страну поджидает стечение неблагоприятных экономических факторов.

«Политически проблема заключалась в том, что никто не ждал, что Кабмин Гончарука так быстро станет промокашкой, как правительство Арсения Яценюка, которое длительное время впитывало весь негатив и на чело Петра Порошенко он не капал. А как только он начал капать, началась операция по устранению Арсения Петровича», — сообщил политолог.