Он отметил, что президенту и его большинству в Верховной Раде стоило немного подождать с роспуском и плавно обновить правительство ввиду непрофессионализма премьера Гончарука и его команды.
Новые люди теперь вынуждены работать в аварийно-спасательном режиме. Так как, по прогнозам аналитика, в апреле-мае страну поджидает стечение неблагоприятных экономических факторов.
«Политически проблема заключалась в том, что никто не ждал, что Кабмин Гончарука так быстро станет промокашкой, как правительство Арсения Яценюка, которое длительное время впитывало весь негатив и на чело Петра Порошенко он не капал. А как только он начал капать, началась операция по устранению Арсения Петровича», — сообщил политолог.
В первых числах марта Кабинет Министров Украины под главенством Алексея Гончарука был распущен. Новый состав правительства был сформирован практически сразу же и оказался близок к олигарху Ринату Ахметову. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль.