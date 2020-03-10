«Как я и говорил заранее, Наблюдательный совет специально создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучены правоохранительными органами», — отметил руководитель.

Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица?
Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица?
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«Укрнафтобуриння» предложила платить на 30 долларов США больше за переработку сырья, нежели завод получает сейчас от фирмы  «Агро Газ Трейдинг», написал Щуриков в комментарии к посту.

«Договор с этой компанией («Укрнафтобуриння» — ред.) дал бы возможность не только выправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться со значительной частью долгов», — отметил Щуриков.

Он также отметил, что «сегодняшними действиями создали массу прецедентов для манипуляций в судах вокруг завода», что может привести к блокировке работы предприятия.