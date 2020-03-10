«Как я и говорил заранее, Наблюдательный совет специально создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучены правоохранительными органами», — отметил руководитель.
«Укрнафтобуриння» предложила платить на 30 долларов США больше за переработку сырья, нежели завод получает сейчас от фирмы «Агро Газ Трейдинг», написал Щуриков в комментарии к посту.
«Договор с этой компанией («Укрнафтобуриння» — ред.) дал бы возможность не только выправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться со значительной частью долгов», — отметил Щуриков.
Он также отметил, что «сегодняшними действиями создали массу прецедентов для манипуляций в судах вокруг завода», что может привести к блокировке работы предприятия.