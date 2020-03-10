Наблюдательный совет Одесского припортового завода отменил конкурс по выбору поставщика давальческого сырья, который выиграла компания «Укрнафтобуриння» Игоря Коломойского, рассказал первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook 10 марта

«Как я и говорил заранее, Наблюдательный совет специально создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучены правоохранительными органами», — отметил руководитель.

Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица? © opz.odessa.net | opz.odessa.net | Перейти в фотобанк

«Договор с этой компанией («Укрнафтобуриння» — ред.) дал бы возможность не только выправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться со значительной частью долгов», — отметил Щуриков.

Он также отметил, что «сегодняшними действиями создали массу прецедентов для манипуляций в судах вокруг завода», что может привести к блокировке работы предприятия.