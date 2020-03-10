Оперативный штаб по коронавирусу при кабинете министров после консультаций со специалистами и на основе рекомендаций ВОЗ пришел именно к таком решению.
Кроме свадеб и похорон власти советуют избегать мест скопления людей, закрытых помещений, зарубежных поездок, с носить медицинские маски, защитные очки, использовать дезинфицирующие средства.
Из-за угрозы распространения коронавируса власти отменили празднование Новруза, одного из главных местных праздников.
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане, по последним данным, достигло 11 человек.