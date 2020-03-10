Руководство Азербайджана из-за угрозы распространения коронавируса просит сограждан в ближайшие месяцы отложить свадьбы и массовые траурные мероприятия, пишет Sputnik со ссылкой на местные СМИ 10 марта

Оперативный штаб по коронавирусу при кабинете министров после консультаций со специалистами и на основе рекомендаций ВОЗ пришел именно к таком решению.

Кроме свадеб и похорон власти советуют избегать мест скопления людей, закрытых помещений, зарубежных поездок, с носить медицинские маски, защитные очки, использовать дезинфицирующие средства.

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Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане, по последним данным, достигло 11 человек.