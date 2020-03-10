Экс-президент Украины Петр Порошенко разрабатывает несколько вариантов своего отъезда из страны, в том числе инсценировку покушения на себя. Об этом 10 марта со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал «Разведчик»

Генпрокуратура Украины периода перемен. Кто посадит Порошенко? © пресс-служба ГП Украины

Информационным прикрытием спешного отъезда экс-главы государства может стать инсценировка покушения на него, которая в окружении бывшего президента носит кодовое название «Покушение на Гетьмана».

Именно опасения за собственную безопасность при таком сценарии будут названы основной причиной спешного отъезда политика.

Отмечается, что подобное развитие событий стоит ожидать в случае, если к руководству Генпрокуратурой придет не лояльный Порошенко человек, а также при увольнении нынешнего директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.