По информации «Разведчика», со среды, 11 марта, в аэропорту «Жуляны» будут дежурить два борта, экипажи которых в любой момент смогут «эвакуировать» Порошенко в Лондон.
Информационным прикрытием спешного отъезда экс-главы государства может стать инсценировка покушения на него, которая в окружении бывшего президента носит кодовое название «Покушение на Гетьмана».
Именно опасения за собственную безопасность при таком сценарии будут названы основной причиной спешного отъезда политика.
Отмечается, что подобное развитие событий стоит ожидать в случае, если к руководству Генпрокуратурой придет не лояльный Порошенко человек, а также при увольнении нынешнего директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.