Окружной административный суд Киева вернул без рассмотрения заявление, поданное от имени экс-премьер Алексея Гончарука с требованием запретить его увольнение, из-за отсутствия паспортных данных заявителя. Об этом 10 марта говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

Бывший премьер Алексей Гончарук записал видеообращение к украинцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также заявитель не указал исковые требования, с которыми он собирается обратиться в суд. Согласно постановлению, заявитель не добавил документы об уплате судебного сбора.

Ранее суд распространил информацию о том, что Гончарук подал заявление против спикера Рады Дмитрия Разумкова. Позднее пресс-служба Кабмина опровергла эту информацию.