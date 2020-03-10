В постановлении указано, что заявитель не указал в иске регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер и серию паспорта. Таким образом, суд не может идентифицировать заявителя.
Также заявитель не указал исковые требования, с которыми он собирается обратиться в суд. Согласно постановлению, заявитель не добавил документы об уплате судебного сбора.
Ранее суд распространил информацию о том, что Гончарук подал заявление против спикера Рады Дмитрия Разумкова. Позднее пресс-служба Кабмина опровергла эту информацию.