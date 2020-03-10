По его словам, церковь сотрудничает с властями и принимает свои меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Так, на время католики Литвы отказались от святой воды, рекомендовано не целовать кресты и другие реликвии.
«От причастия, вероятно, не откажутся в любом случае, но если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то там евхаристический хлеб будут давать в руки верующим. Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки», — заявил Смилгявичюс.
Ранее белорусский архиепископ Римско-католической церкви Тадеуш Кондрусевич призвал верующих молиться против коронавируса, не забывая при этом про меры профилактики и соблюдая рекомендации врачей.