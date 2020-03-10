Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с Назарбаевым 10 марта.
«Елбасы (титул Назарбаева на родине. — Ред.) прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», — написал Укибай в Twitter.
Сам Назарбаев окончил в 1967 году институт при Карагандинском металлургическом комбинате (ныне — Карагандинский государственный индустриальный университет).
Его дочь Динара возглавляет Фонд образования имени Назарбаева и считается самой богатой женщиной Казахстана.