Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с Назарбаевым 10 марта.

«Елбасы (титул Назарбаева на родине. — Ред.) прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», — написал Укибай в Twitter.

Дарига Назарбаева — потенциальная наследница
Дарига Назарбаева — потенциальная наследница
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
Сам Назарбаев окончил в 1967 году институт при Карагандинском металлургическом комбинате (ныне — Карагандинский государственный индустриальный университет).   

Его дочь Динара возглавляет Фонд образования имени Назарбаева и считается самой богатой женщиной Казахстана. 