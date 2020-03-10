Украинское Министерство культуры получило своего руководителя. С приставкой и.о. в этой должности будет трудиться Светлана Фоменко, которая ранее курировала в ведомстве вопросы охраны культурного наследия. Об этом она сообщила 10 марта в комментарии «Левому берегу»

Бородянский не хочет оставаться в Кабмине только по одной причине – СМИ © Facebook, Володимир Бородянський | Перейти в фотобанк Владимир Бородянский отказался от своей должности.

По словам Фоменко, она будет замещать должность главы Министерства культуры до того момента, когда не будет утвержден новый кандидат.

Фоменко работала еще в правительстве Владимира Гройсмана, будучи первым замом тогдашнего министра культуры Евгения Нищука. При Бородянском она курировала охрану культурного наследия в ранге его заместительницы.