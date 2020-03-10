После утверждения нового состава правительства Украины из ведения Минкульта забрали вопросы молодежи и спорта, отдав их новому отдельному министерству. По данным СМИ, именно из-за этого теперь уже бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался от своей должности.
По словам Фоменко, она будет замещать должность главы Министерства культуры до того момента, когда не будет утвержден новый кандидат.
Фоменко работала еще в правительстве Владимира Гройсмана, будучи первым замом тогдашнего министра культуры Евгения Нищука. При Бородянском она курировала охрану культурного наследия в ранге его заместительницы.