За прошедшие выходные в Белоруссии было выявлено еще три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло девяти человек.
«Обращаюсь к священникам и верующим с призывом на каждой святой мессе молиться о защите нашего народа от этой заразной болезни, а также о поддержке всех заболевших, врачей и сотрудников здравоохранения», — сказал Кондрусевич.
Он добавил, что необходимо также не забывать о предписаниях медиков, не пренебрегать профилактическими мерами и не поддаваться панике.