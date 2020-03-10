Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Римско-католической церкви Тадеуш Кондрусевич призвал верующих молиться об избавлении Белоруссии от коронавируса, не забывая, при этом о мерах профилактики. Его слова приводит 10 марта Sputnik Беларусь со ссылкой на сайт церкви

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«Обращаюсь к священникам и верующим с призывом на каждой святой мессе молиться о защите нашего народа от этой заразной болезни, а также о поддержке всех заболевших, врачей и сотрудников здравоохранения», — сказал Кондрусевич.

Он добавил, что необходимо также не забывать о предписаниях медиков, не пренебрегать профилактическими мерами и не поддаваться панике.