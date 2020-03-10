По мнению Водонаевой, Терешкова подобными заявлениями опозорилась перед молодым поколением россиян, оставив в памяти потомков не свои достижения, а «вот этот вот позор».
«Ну, во-первых, не ей, Водонаевой, судить, как запомнится Валентина Терешкова потомкам. Во-вторых, уж сама-то Водонаева, конечно, запомнится своими грандиозными свершениями во благо родины и народа. Тут и к гадалке ходить не надо», — отмечает Telegram-канал.
Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Терешковой, отметив, что соответствующие поправки к закону могут быть приняты только после вердикта на сей счет Конституционного суда. При этом он подчеркнул, что в будущем президентские полномочия будут по-прежнему ограничены двумя сроками, однако вне зависимости от того, подряд они идут или нет.