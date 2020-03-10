Telegram-канал Украина.ру 10 марта обратил внимание на высказывание модели и телеведущей Алены Водонаевой, которая возмутилась предложением первой на планете женщины-космонавта Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков в РФ

Водонаева подсчитала, кто обходится России дороже, чем Украина © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Ну, во-первых, не ей, Водонаевой, судить, как запомнится Валентина Терешкова потомкам. Во-вторых, уж сама-то Водонаева, конечно, запомнится своими грандиозными свершениями во благо родины и народа. Тут и к гадалке ходить не надо», — отмечает Telegram-канал.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Терешковой, отметив, что соответствующие поправки к закону могут быть приняты только после вердикта на сей счет Конституционного суда. При этом он подчеркнул, что в будущем президентские полномочия будут по-прежнему ограничены двумя сроками, однако вне зависимости от того, подряд они идут или нет.