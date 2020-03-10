Врачи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют приехать в Черновцы, где был зафиксирован первый и единственный случай заражения коронавирусом, поскольку это общепринятая практика. Об этом 10 марта сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook
«Специалисты ВОЗ не имеют цели дискредитировать и поставить под сомнение профессионализм и методы лечения буковинских медиков. Помощь больным коронавирусом и лицам с подозрением на инфицирование в Черновцах уже предоставляют по протоколам ВОЗ», — говорится в сообщении.
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