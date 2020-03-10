В Минздраве Украины рассказали о повторном инфицировании переболевшего коронавирусом мужчины
В Минздраве Украины рассказали о повторном инфицировании переболевшего коронавирусом мужчины
© REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк
«Специалисты ВОЗ не имеют цели дискредитировать и поставить под сомнение профессионализм и методы лечения буковинских медиков. Помощь больным коронавирусом и лицам с подозрением на инфицирование в Черновцах уже предоставляют по протоколам ВОЗ», — говорится в сообщении.