Из-за коронавируса Китай временно снизил объем импорта природного газа из Узбекистана. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил председатель правления компании «Узтрансгаз» Улугбек Сайидов, передает Интерфакс

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