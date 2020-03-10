«В связи с объявлением карантина из-за коронавируса Китай временно сократил прием природного газа, в том числе узбекского», — рассказал Сайидов.
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При этом он не уточнил, насколько сократились объемы поставок и на какой срок.
Ранее китайская компания Petrochina предупредила Министерство энергетики Узбекистана о возможном сокращении импорта газа из-за коронавируса.
Всего, по данным АО «Узбекнефтегаз», Узбекистан поставляет в Китай 10 млрд кубометров голубого топлива.