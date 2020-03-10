Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что имеет все ресурсы, чтобы украинская экономика не почувствовала влияние коронавируса и рынка нефти. Об этом 10 марта регулятор сообщил в Facebook

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что распространение коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

Кроме того, сообщается, что текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась «под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект». Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны.