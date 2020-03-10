«Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что распространение коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.
Кроме того, сообщается, что текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась «под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект». Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны.