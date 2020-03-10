Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила часть авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса. Об этом 10 марта компания сообщила в Facebook

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