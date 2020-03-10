«В связи с рекомендациями правительств многих стран во избежание массовых мероприятий, ограничении интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты МАУ отменяет некоторые рейсы», — говорится в сообщении.
В частности, отменяются некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.
О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии в МАУ обещают сообщить дополнительно.