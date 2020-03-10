Украинские военнослужащие-контрактники стараются любыми способами покинуть зону боевых действий в Донбассе. Об этом в недавнем эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш

Для большой крови. Как в 2014-м ВСУ готовились выдавать оружие крымским татарам © AP, Sergei Chuzavkov | AP, Sergei Chuzavkov | Перейти в фотобанк

По его мнению, многие контрактники разочарованы коррупцией среди украинского командования, которое зарабатывает большие деньги на крови военнослужащих, поэтому желающих подписать контракт и отправиться в Донбасс становится все меньше.

«Год назад, насколько я знаю, на 4 грузовых автомобиля был один водитель. Сегодня во многих частях, я знаю от своего товарища, который служит в 43-й бригаде, у них осталось 8 офицеров в дивизионе и ни одного военнослужащего-контрактника», — привел пример Довбуш.

Бывший военный добавил, что контрактники видят реальную ситуацию, которая происходит в армии, а также разочаровываются невыполнением тех обещаний, которые давал президент Владимир Зеленский и новые власти.