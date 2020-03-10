«Большинство стараются покинуть ВСУ и искать работу за границей, искать применения в гражданской жизни, чтоб как-то реализовать себя. Поэтому особого оптимизма у военнослужащих и ветеранов я не наблюдаю», — отметил военный.
По его мнению, многие контрактники разочарованы коррупцией среди украинского командования, которое зарабатывает большие деньги на крови военнослужащих, поэтому желающих подписать контракт и отправиться в Донбасс становится все меньше.
«Год назад, насколько я знаю, на 4 грузовых автомобиля был один водитель. Сегодня во многих частях, я знаю от своего товарища, который служит в 43-й бригаде, у них осталось 8 офицеров в дивизионе и ни одного военнослужащего-контрактника», — привел пример Довбуш.
Бывший военный добавил, что контрактники видят реальную ситуацию, которая происходит в армии, а также разочаровываются невыполнением тех обещаний, которые давал президент Владимир Зеленский и новые власти.